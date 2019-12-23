شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. مجهولون يحرقون خطوط الكهرباء بعدة مناطق في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 أحرق مجهولون عدداً من الخطوط الكهربائية والفيوزات والمحولات في مناطق مختلفة بعدن.

Advertisements وتسبب إحراق تلك الخطوط في انقطاع التيار الكهربائي على أجزاء كبيرة من المناطق. ودعت المؤسسة العامة للكهرباء، المواطنين إلى الوقوف ﺍﻟﺠﺎﺩ أمام هذه الظاهرة الخطيرة ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ على الشبكة. وشددت على أنها تعلن ذلك لإخلاء مسؤوليتها الكاملة عن أي انقطاعات.

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