«إحنا اللي بنشرع القانون».. ماهي العقوبات القانونية على نائبة فاقوس بعد إطلاقها النار في فرح ابنتها؟

انتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية مقطع فيديو للنائبة نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب، وهي تطلق النار من بندقية "خرطوش" من شرفة منزلها.

وأثار الفيديو حالة من الغضب العارم على السوشيال ميديا، حيث طالب النشطاء بضرورة محاسبتها على ما اقترفته.

وفي مكالمة هاتفية مساء أمس الأحد خلال برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي، قالت إنها قامت بإطلاق النار من منزلها احتفالاً بخطوبة ابنتها، مضيفة أنه "شيء طبيعي استعمال السلاح في المناسبات".

وأضافت : "أنا ماشية قانوني وسلاحي مرخص، ومستحيل يكون إحنا في المجلس إللي بنشرع القانون ونمشي خطأ".

تعديل في القانون

وخلال الدور الرابع من انعقاد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تم إقرار تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنه 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

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ونعرض فيما يلي التعديلات الحديثة علي القانون لتشديد العقوبات علي مستخدمي الأسلحة في المناسبات:

المادة الأولى:

تضمنت المادة الأولى من المشروع إضافة فقرة ثانية للمادة السادسة، بهدف حظر حمل الأسلحة المرخص منها في الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة.

المادة الثانية:

تضمنت تلك المادة من المشروع استبدال نص المادة رقم 29 واستحداث مادة برقم "29 مكرر" بأن استحدثت المواد عقوبة استخدام الأعيرة النارية والمفرقعات دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة، وكنا نستهدف ونسعى إلى تغليظ العقوبات بشكل أكبر من الطرح المقترح ولكن في ظل القواعد والقوانين الآخرى المنظمة كانت تلك هي أقصى عقوبة يجوز النص عليها حتى لا نصبح أمام نص لا يتسق ونصوص عقابية أخرى.

ويعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف كل من أطلق ناراً دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة، ويصادر السلاح سواء كان مرخصاً أو غير مرخص.