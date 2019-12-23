تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على دمشق.. سوريا تؤكد وإسرائيل ترفض التعليق.. والمرصد السوري: «القصف استهدف مواقع للحرس الثوري الإيراني»

شنت إسرائيل، مساء أمس الأحد، هجوماً صاروخياً على جنوب العاصمة السورية دمشق وضواحيها.

وأكدت وسائل إعلامية أجنبية أن إسرائيل شنت هجوماً باستخدام الصواريخ استهدف دمشق وضواحيها.

ونقلت الوسائل الإعلامية عن مصدر بالتحالف الإقليمي الداعم للرئيس السوري بشار الأسد، قوله إن 4 صواريخ كروز أطلقت على الأرجح عبر الساحل مروراً بالمجال الجوي اللبناني باتجاه سوريا .

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري نجحت في اعتراض "صواريخ معادية" في منطقة بريف دمشق، دون توضيح الخسائر.

وأشارت الوكالة إلى إن "الصواريخ كانت قادمة من الأراضي المحتلة"، في إشارة إلى إسرائيل.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش السوري أنه تمكن من إسقاط أحد الصواريخ في منطقة قرب العاصمة، ولم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

قتلى وجرحى

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وأصيب آخرون، يرجح أنهم إيرانيون.

وقال المرصد، في بيان له، أن القتلى سقطوا من جراء سقوط أحد الصواريخ على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة دمشق مساء أمس الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رامي عبدالرحمن، رئيس المرصد، قوله إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

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وأوضح أن الغارات استهدفت مواقع ومخازن أسلحة للحرس الثوري الإيراني في ريف دمشق الجنوبي.

وأشار عبدالرحمن إلى أن الهجوم الصاروخي وقع بالقرب من المزار الشيعي في منطقة السيدة زينب على المشارف الجنوبية للعاصمة.

وليد المعلم يؤكد

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم قوله، عقب محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو اليوم الإثنين، إن العدوان الإسرائيلي شن هجوماً صاروخياً على دمشق.

إسرائيل تعلّق

من جانبها، علّقت إسرائيل على ما ذكرته وسائل الإعلام الأجنبية بشأن قيام الجيش الإسرائيلي بشن هجمات صاروخية على على العاصمة السورية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نحن لا نعلق على تقارير ترد في وسائل الإعلام الأجنبية".

إدعاء إسرائيلي

ودائماً ما تدعي إسرائيل أن هجماتها وغاراتها المتكررة على سوريا السبب فيها إيران.

وأوضحت تل أبيب، عبر لسان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن هجماتها الصاروخية المتكررة والغارات الجوية على سورية تهدف إلى منع إيران من تعزيز نفوذها العسكري في المنطقة.