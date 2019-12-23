الطبش:ليست المرة الأولى التي يُعبّر فيها "الغراب الأسود" عن مكنوناته

لفتت عضو "​​كتلة المستقبل​​" النائبة ​​رولا الطبش جارودي​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انها "ليست المرة الأولى التي يُعبّر فيها "الغراب الأسود" عن مكنوناته المُكوّنة من خليط لا شبيه له: حقد دفين إحساس بالدُونيّة فقدان ذاكر، اختلال نفسي مُتجذّر غرور مقزز، هذا في الأسلوب".

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