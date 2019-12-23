علوش: الميثاقية كلمة تافهة ولكن عون وبري اتوا عبرها فلماذا لا تطبق الان؟

أكد عضو المكتب السياسي في "​تيار المستقبل​" ​مصطفى علوش​، ان "السبب الرئيسي والوحيد لرفض رئيس حكومة تصريف الاعمال الترشح للتكليف هو غياب منطق الميثاقية"، معتبراً ان "الميثاقية هي كلمة تافهة، وانطرحت بعد ​اتفاق الدوحة​، ولكن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ اتى من خلالها ورئيس ​مجلس النواب​ نبيه بري اتى من خلالها فلماذا عندما وصلنا الى ​رئاسة الحكومة​ نسفنا هذا المنطق"؟

وفي حديث تلفزيوني، اوضح علوش ان "اللقاء الذي جرى بين موفد الحريري الى معراب الوزير السابق ​غطاس خوري​ ورئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ لم يكن هناك كلام حاسم عن دعم الحريري، والشارع اليوم غاضب رفضاً لقبول الحريري بالتحالف مع ​التيار الوطني الحر​، اضافة الى التنازلات التي قدمها في البلاد"، لافتاً الى ان "موقف الحريري والمستقبل كان واضحاً منذ البداية، ولن نقبل ابداً بالتكلم بعد بمبدأ الميثاقية، ولنترك من اوصل رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ الى التكليف ان يساعده على ​تأليف الحكومة​، ولنرى سوياً ماذا سيحدث والى اين تتجه الامور"، مشيراً الى انه "إذا كان دياب يعلم المهمة الوطنية التي تقع على عاتفه فعليه الذهاب إلى تأليف الحكومة ولتكن المحاسبة في مجلس النواب".