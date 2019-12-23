امطار غزيرة غدا ليلا ورياح قوية وموج البحر يرتفع الى خمس أمتار

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ المسائية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من ظهر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة و​أمطار​ غزيرة حيث يتحول مساءً الى العاصفة LOULOU التي ستحمل معها ثلوج و رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة و المتوسطة و تستمر خلال ألأيام المقبلة .

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط ب​درجات الحرارة​ ورياح قوية تشتدً أحياناً لتصل الى 90 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى خمس أمتار، يتحول تدريجياً مساءً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة والتي تشتدّ غزارتها اعتباراً من ليل الثلاثاء/الاربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

الأربعاء: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، نحذّر من خطر تشكّل ​السيول​ وإنجرافات التربة خاصة في ​الجنوب​.

الخميس: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح قوية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتوقع تشكّل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية .