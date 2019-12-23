امطار غزيرة غدا ليلا ورياح قوية وموج البحر يرتفع الى خمس أمتار

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس المسائية ان يتأثر الحوض الشرقي للمتوسّط اعتباراً من ظهر يوم غد الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مع رياح شديدة وأمطار غزيرة حيث يتحول مساءً الى العاصفة LOULOU التي ستحمل معها ثلوج و رطوبة مرتفعة في الطبقات المنخفضة و المتوسطة و تستمر خلال ألأيام المقبلة .
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح قوية تشتدً أحياناً لتصل الى 90 كلم/ساعة خاصة شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى خمس أمتار، يتحول تدريجياً مساءً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة والتي تشتدّ غزارتها اعتباراً من ليل الثلاثاء/الاربعاء وتكون مترافقة بعواصف رعدية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
الأربعاء: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح شديدة تقارب ال 70 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر، تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، نحذّر من خطر تشكّل السيول وإنجرافات التربة خاصة في الجنوب.
الخميس: غائم وممطر بغزارة أحياناً مع عواصف رعديّة ورياح قوية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة . تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، يتوقع تشكّل السيول وانحرافات في التربة في بعض المناطق خاصة الجنوبية .
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