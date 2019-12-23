روكز: الفرصة اليوم سانحة للإستعانة بأصحاب الخبرات لأنهم أكثر نشاطًا من السياسيين

اشار النائب ​شامل روكز​ الى انه مخطئ من يظنّ أن لديه ضمانات غير الجيش ال​لبنان​ي، فهو يعمل للمناطق اللبنانية كافة، وحتى لو كان هناك ضرب أو أخطاء لكن كل ذلك نابع من محبّة الجيش للناس.

ولفت روكز في حديث تلفزيوني، الى ان الفرصة اليوم سانحة للإستعانة بأصحاب الخبرات لأنهم أكثر نشاطًا من السياسيين ولديهم القدرة على إعطاء لبنان أكثر. اضاف "لديّ حنين ل​وزارة الدفاع​ لكنني أتبع مبدءًا يدعو الى فصل النيابة عن الوزارة، لذلك، لن أكون وزيرًا في ​الحكومة​".

واكد ان ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لم يعتب عليه حين قابله. واوضح انه لا معطيات لدي عن تعيين زوجته كلودين عون في الحكومة المقبلة، وشدد على ان التحديات مختلفة جدًّا بالنسبة لنا، وخصوصًا بالنسبة للرئيس عون، وأوّلها إنقاذ الوضع الإقتصادي الصعب. واكد ان هذه الحكومة ليست بحاجة لأن نخلق لها مشاكل إضافية، وعليه فالنترك الملفات السياسية للمجلس النيابي، واوضح ان الرئيس المكلف حسان دياب يريد تشكيل حكومة اختصاصيين بكل ما للكلمة من معنى.

وشدد روكز على انه لا يمكن أن يتحالف مع القوات في الإنتخابات النيابية، وتمنى إجراء الانتخابات النيابية في أقرب وقت ممكن.