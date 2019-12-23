الخارجية الايطالية تعلن عن مهمة أوروبية في ليبيا

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال زيارته كتيبة بلاده العاملة ضمن قوة ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في ​لبنان​، عن "تحضيرات لمهمة أوروبية إلى ​ليبيا​ بقيادة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، ووزراء خارجية دول أوروبية"، مشيراً الى ان "ما يجري في ليبيا مشابه تماما للنمط السائد في ​سوريا​، حيث نشهد حربا أخرى بالوكالة تقلقنا"، مؤكداً "التواصل مع كل البلدان التي يمكن أن يكون لديها تأثير على القوى الليبية لتسمية أعضاء لجنة ما يسمى المؤتمر الليبي-الليبي، وهي مرحلة تسبق ​مؤتمر برلين​، الذي ستنظمه ​ألمانيا​ بالتعاون مع الأمم المتحدة".

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