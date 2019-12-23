المسماري: تركيا تدعم الميليشيات الإرهابية في بنغازي بأسلحة ومتفجرات

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، ان "الجيش الليبي يحاول دائمًا السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمان للمواطن البسيط، ولن يتم السماح بأي تدخل أجنبي لنصرة الميليشيات الإرهابية".
وفي حديث تلفزيوني، لفت المسماري، إلى أن "تركيا تدعم الميليشيات الإرهابية في بنغازي بأسلحة ومتفجرات، حيث تحاول إحياء الدولة العثمانية القديمة ولكن بعباءة مهترئة، وقطر أولى الدول التي دعمت الإرهاب في ليبيا"، كاشفاً ان "مجموعات إرهابية ممولة من السراج حاولت مهاجمة حقل الفيل النفطي"، مشدداً على أن "الإعلام عليه دور كبير لتوعية المواطن بحقيقة ما يحدث في ليبي"، منوهاً بأن "مصر هي السند الحقيقي للشعب الليبي منذ مئات السنين، وأن الجيش الليبي تأسس عام 1942 في منطقة أبو رواش بمصر".
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