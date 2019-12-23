افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، بأن "وحدات ​الجيش السوري​ تسيطر على بلدتي الصرمان وأبو مكة بريف ​معرة النعمان​ وذلك بعد ​اشتباكات​ مع تنظيمي "​جبهة النصرة​" و"أجناد ​القوقاز​" وباتت وحدات الجيش تطوق نقطة المراقبة التركية الثامنة بالقرب الصرمان من جميع الاتجاهات".

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