سلطات البرتغال أوقفت تجارة بيع التاشيرات إلى الإيرانيين

ذكرت دائرة الأجانب والحدود في ​البرتغال​، أنّ "السلطات البرتغالية أوقفت تجارة التأشيرات، الّتي بيعت للإيرانيين بشكل خاص من قبل السفارة البرتغالية في ​غينيا بيساو​، وأبلغت عنها ​ألمانيا​".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ تنسيق شبكة للمساعدة في ​الهجرة​ غير الشرعية من قبل مسؤول في السفارة البرتغالية في بيساو، تمّ اعتقاله في البرتغال وسيمثل أمام القضاء".

ويُشتبه في أنّ هذا الرجل باع منذ عام 2012 حوالي 209 تأشيرات دخول إلى منطقة شنغن، الّتي تضمّ 26 دولة أوروبيّة ألغت ​جواز السفر​ وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة بينها.

وكان قد فُتح تحقيق بالحادثة قبل بضعة أشهر، بعد اكتشاف سبعة مواطنين إيرانيين في ​مطار فرانكفورت​ يحملون تأشيرات برتغاليّة يُشتبه في حصولهم عليها عن طريق الاحتيال.