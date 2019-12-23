خارجية اليابان: من السابق لأوانه رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

أكد المتحدث باسم الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا، تعليقاً على مقترح روسي صيني في ​مجلس الأمن​ لتخفيف العقوبات عن ​بيونغ يانغ​، أنه "من السابق لأوانه رفع العقوبات الدولية عن ​كوريا الشمالية​".

من جهتها، أصدرت كوريا الشمالية سلسلة من التصريحات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة وحددت مهلة ل​واشنطن​ نهاية عام 2019، واعدة إياها بـ"هدية ​عيد الميلاد​" في حال لم يتم إحراز تقدم في مباحثاتهما.