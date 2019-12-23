خارجية اليابان: من السابق لأوانه رفع العقوبات عن كوريا الشمالية

أكد المتحدث باسم الخارجية اليابانية ماساتو أوتاكا، تعليقاً على مقترح روسي صيني في مجلس الأمن لتخفيف العقوبات عن بيونغ يانغ، أنه "من السابق لأوانه رفع العقوبات الدولية عن كوريا الشمالية".
من جهتها، أصدرت كوريا الشمالية سلسلة من التصريحات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة وحددت مهلة لواشنطن نهاية عام 2019، واعدة إياها بـ"هدية عيد الميلاد" في حال لم يتم إحراز تقدم في مباحثاتهما.
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