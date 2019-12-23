قرقاش: نرفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل بشؤون السعودية الداخلية

شدّد وزير الدولة ​الإمارات​ي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​، على أنّ "تعامل ​السعودية​ مع محاكمة المتورّطين بجريمة مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​، يؤكّد استقلاليّة القضاء السعودي ونزاهته وكفاءته، حيث تميّزت إجراءات سير القضية بسرعة التقاضي وتحقيق العدالة من خلال عملية قضائية عادلة وشفّافة".

وأكّد "وقوف الإمارات التام مع السعودية في جهودها الرامية لاستقرار المنطقة وأمنها، وقيادتها لمحور الاعتدال العربي الّذي يعدّ الضامن الرئيسي لأمن الإقليم"، مركّزًا على "رفض أي محاولات لاستغلال قضية خاشقجي أو التدخل في شؤون السعودية الداخليّة".