رئيس الحكومة التونسية المكلف: سأشكل حكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ المكلف الحبيب الجملي، خلال ندوة ​صحفية​، عن "قراره بتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن كل الأحزاب السياسية"، مشيراً إلى أنه اتخذ هذا القرار بعد "تقييمه لكل تجربة المشاورات وحديثه مع كل الأطياف"، مؤكداً ان "اختياره سيكون على غير المتحزبين من خلال اختيار شخصيات غير منخرطة في أي حزب سياسي، ومن يتبين تحزبه سيتم اعفائه من منصبه".

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