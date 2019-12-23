نتانياهو يتهم مدعية المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة السامية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "مزاعم مدعية ​المحكمة الجنائية الدولية​ ​فاتو بنسودا​، بأنه ليس لليهود أي حق في العيش في وطن الشعب اليهودي، هي ​معاداة السامية​، اضافة الى قرارها بشأن التحقيق في جرائم إسرائيلية محتملة ب​فلسطين​".

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