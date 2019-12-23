بومبيو يعلن تعيين جون سوليفان سفيرا جديدا للولايات المتحدة في روسيا

أعلن وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، تعيين ​جون سوليفان​، سفيرا جديدا للولايات المتحدة في ​روسيا​. وقال بومبيو، في تغريدة "يشرفنا قسم جون سوليفان كسفير جديد للولايات المتحدة في ​روسيا اليوم​، أنا واثق من أن جون سيقود جهودا لتقوية التعاون وبناء علاقات بناءة مع روسيا".

وكان السفير سوليفان، الذي كان نائبا لبومبيو، قد وعد، في تشرين الاول الماضي، بشن حملة "لا هوادة فيها" ضد أي تدخل روسي في ال​انتخابات​ الأميركية، مؤكدا في المقابل رغبته بالتحاور مع روسيا.

وعدد السفير الجديد "الأعمال الضارة التي ارتكبتها روسيا وأضرت بشكل كبير" بهذه العلاقات. وأبرزها، وفق سوليفان، "محاولة التدخل في انتخاباتنا وانتخابات حلفائنا وانتهاك وحدة وسيادة أراضي ​أوكرانيا​ و​جورجيا​ واستخدام أسلحة دمار شامل لتصفية رعاياها في الخارج وخرق معاهدة نزع الأسلحة والمساس ب​حقوق الانسان​ الأساسية لشعبها".

وأكد "لن أتساهل في معارضتي للمحاولات الروسية للتدخل في ​الانتخابات الأميركية​ وانتهاك سيادة أوكرانيا وجورجيا". وأكد أن "حوارا استنادا إلى مبادئ مع روسيا ضروري" للأمن القومي الأميركي.

ووعد بإطلاق هذا الحوار حول ​مكافحة الإرهاب​ والأسلحة والحربين في ​أفغانستان​ و​سوريا​ ونزع الترسانة النووية الكورية الشمالية.