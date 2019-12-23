النشرة: ضغوطات كبيرة تمارس ترغيبا وترهيبا وتهديدا لاخلاء سبيل هدى سلوم

افادت معلومات لـ"النشرة" بأن ضغوطات كبيرة تمارس ترغيبا وترهيبا وتهديدا لاخلاء سبيل المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات ​هدى سلوم​.

يذكر ان قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ جورج رزق، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق هدى سلوم، وهو يستكمل في هذه الأثناء التحقيق مع باقي الموقوفين في ملف النافعة.

وكانت النائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​​غادة عون​ أصدرت قراراً يقضي بتوقيف ​هدى سلوم​ بناءً على الإخبار المقدم من المحامي ​وديع عقل​ بجرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية.