النشرة: ضغوطات كبيرة تمارس ترغيبا وترهيبا وتهديدا لاخلاء سبيل هدى سلوم

افادت معلومات لـ"النشرة" بأن ضغوطات كبيرة تمارس ترغيبا وترهيبا وتهديدا لاخلاء سبيل المديرة العامة لهيئة إدارة السير والآليات هدى سلوم.
يذكر ان قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت جورج رزق، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق هدى سلوم، وهو يستكمل في هذه الأثناء التحقيق مع باقي الموقوفين في ملف النافعة.
وكانت النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قراراً يقضي بتوقيف هدى سلوم بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل بجرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية.
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