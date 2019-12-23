شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن نقص أدوية علاج مرضى الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن نقص أدوية علاج مرضى الغدة الدرقية دون تدخل من وزارة الصحة.

وقالت النائبة، فى بيان لها، إن مرضى الغدة الدرقية فى مصر، يعانون من نقص أدوية علاج المرض فى الفترة الأخيرة، ويوجد شكاوى كثيرة واستغاثات من المواطنين بشأن ذلك.

وأشارت إلى أن مرض "الغدة الدرقية" هو أكثر الأمراض انتشارًا بعد مرض "السكر"، كما أن مريض الغدة الدرقية يحتاج إلى رعاية متكاملة، لافتة: "مرضى الغدة الدرقية يعانون من عدم توفر دواء التروكسين وعدم توفر البديل الخاص به فى الصيدليات، وهو ما يسبب لمرضى الغدة الدرقية مشكلات صحية كثيرة".

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وأكدت أن الأزمة الحقيقية فى وجود أسباب اقتصادية ومالية وتسويقية وراء عدم توافر دواء الغدة الدرقية، رغم أن دواء "الغدة الدرقية" رخيص الثمن وتصنيعه بدائى، وهو مثل الأكسجين والجلوكوزخاصة وأنه لا يوجد علاج آخر لمرضى الغدة الدرقية غير العلاج التعويضى الذى يشمل هرمونين ولا بديل لهما.

وتابعت: "التروكسين 100 وكذلك 50، وهو العلاج المناسب للمرض، غير متواجد تقريباً فى السوق، ويعاني المرضى للحصول عليه، كما لا يوجد له بديل مناسب"، مؤكدة ضرورة تدخل وزارة الصحة لتوفير دواء التروكسين لعلاج الغدة الدرقية لإنقاذ المرضى من مضاعفات عدم الحصول عليه.