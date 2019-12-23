شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان: يجب أن يضع الوزير الجديد ملف الفلاح على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التعديل الوزارى الجديد إيجابى للغاية، لافتاً إلى أن مشكلة وزراء الزراعة السابقين تمثلت فى أن الدولة اعتمدت على أساتذة جامعة فى كثير من الأحيان وحقيقة الأمر أن أساتذة الجامعة يكونوا نظريين بشكل أكبر.

أضاف الحصرى لـ"الخليج 365"، أن التغيير هذه المرة أفضل لأن وزير الزراعة الجديد السيد القصير على دراية بشأن الزراعة بشكل عملى لكن يجب أن يضع الفلاح على رأس أولوياته على أن يتعامل الوزير بصورة إيجابية مع ملف الفلاح فى مصر.

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وأكد رئيس الجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقدم كل الدعم لوزير الزراعة الجديد بهدف الوصول إلى أفضل صورة لملف الفلاحين وغيرها من الملفات المختلفة.

كان البرلمان وافق أمس الأحد على تعديل وزارى شمل تغيير وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت وجاء بالسيد القصير وزير جديدا للزراعة.