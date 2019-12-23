شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة البرلمان: يجب أن يضع الوزير الجديد ملف الفلاح على رأس أولوياته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التعديل الوزارى الجديد إيجابى للغاية، لافتاً إلى أن مشكلة وزراء الزراعة السابقين تمثلت فى أن الدولة اعتمدت على أساتذة جامعة فى كثير من الأحيان وحقيقة الأمر أن أساتذة الجامعة يكونوا نظريين بشكل أكبر.
أضاف الحصرى لـ"الخليج 365"، أن التغيير هذه المرة أفضل لأن وزير الزراعة الجديد السيد القصير على دراية بشأن الزراعة بشكل عملى لكن يجب أن يضع الفلاح على رأس أولوياته على أن يتعامل الوزير بصورة إيجابية مع ملف الفلاح فى مصر.
وأكد رئيس الجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستقدم كل الدعم لوزير الزراعة الجديد بهدف الوصول إلى أفضل صورة لملف الفلاحين وغيرها من الملفات المختلفة.
كان البرلمان وافق أمس الأحد على تعديل وزارى شمل تغيير وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت وجاء بالسيد القصير وزير جديدا للزراعة.
كانت هذه تفاصيل خبر زراعة البرلمان: يجب أن يضع الوزير الجديد ملف الفلاح على رأس أولوياته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.