الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق "مستقل ونزيه" في مقتل خاشقجي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك -(د ب أ)

دعت الأمم المتحدة إلى "تحقيق مستقل ونزيه" في قضية مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية، مطلع أكتوبر من العام الماضي.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريحات للصحفيين في نيويورك: "يواصل الأمين العام التأكيد على الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه في جريمة القتل لضمان التدقيق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان في القضية ومحاسبة مرتكبيها".

وأضاف دوجاريك: "يؤكد الأمين العام مجددًا على التزام الأمم المتحدة بضمان حرية التعبير وحماية الصحفيين، فضلا عن معارضتنا الدائمة لتطبيق عقوبة الإعدام".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محكمة سعودية حكمًا أوليا بإعدام 5 أشخاص (لم تسمهم) من بين 11 متهمًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.