بعد تجديد الثقة.. العاملون بالأوقاف يستقبلون الوزير بالورود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل العاملين بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين، الدكتور محمد مختار جمعة، لدى وصوله الديوان العام، بالورود، بعد تجديد الثقة به، للمرة التاسعة، منذ توليه منصبه في الـ16 من يوليو 2013.

ونظّم العاملين بديوان عام الوزارة، استقبالًا حافلًا للدكتور محمد مختار جمعة، تعبيرًا عن تقديرهم لجهوده وارتياحهم الشديد لتجديد الثقة له، متوجهين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على ثقته.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

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الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشؤون الاستثمار، والوزير المختص بشؤون الإصلاح الإدارى، إضافة إلى مهام منصبه.

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