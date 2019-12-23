سقوط عاطل بربع كيلو هيروين في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - نفذت مديرية أمن دمياط حملة موسعة على عدد من البؤر الإجرامية في قرية الشعراء، اليوم الإثنين، أسفرت عن القبض على مطلوب لدى جهات التحقيق، ضُبط بحوزته كمية كبيرة من مادة الهيروين المخدر.

حرر المحضر اللازم ضد المتهم "وليد. ج" عاطل، يقيم في قرية عزب النهضة، وحرزت المضبوطات بحوزته (250 جرامًا من الهيروين)، وأحيل المذكور للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​