ترند 2019.. تعرف علي أكثر الأخبار بحثًا في العالم أبرزهم «كوبا أمريكا»

أعلن محرك البحث "جوجل"، عن أبرز الموضعات الأخبار بحًثًا خلال عام 2019، والتي سيطرت على مستخدمي موقع البحث الخلال العام، وفيما

يلي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه العالم في 2019.

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1- كوبا أمريكا.

2- نوتردام.

3- كأس العالم للكريكيت.

4- إعصار دوريان.

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5- كأس العالم للرجبي.

6- سيريلانكا.

7- المنطقة 51.

8- نتائج انتخابات الهند.

9- إعصار 19.

10- سقوط جدار برلين.