ترند 2019.. «الهند ضد جنوب أفريقيا» أكثر كلمة بحثًا في العالم

أعلن محرك البحث "جوجل"، عن أبرز الموضعات المتداولة علي مستوي العالم، خلال عام 2019، والتي سيطرت على مستخدمي موقع البحث الخلال العام، وفيما يلي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه العالم في 2019. العام، وفيما يلي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه العالم في 2019. إقرأ إيضًا.. ترند 2019.. أشهر 10 كلمات بحثًا بالسعودية 1- الهند ضد جنوب افريقيا 2- كاميرون بويس 3- كوبا أمريكا 4- بنغلاديش – الهند. Advertisements 5- اي فون 11. 6- لعبة العروش. 7- المنتقمون: نهاية اللعبة. 8- مهرج. 9- نوتردام. 10- كأس العالم للكريكيت.

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