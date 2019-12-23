ترند 2019.. أشهر 10 كلمات بحثًا بالسعودية

أعلن محرك البحث "جوجل"، عن أبرز الموضعات المتداولة في السعودية، خلال عام 2019، والتي سيطرت على مستخدمي موقع البحث

الخلال العام، وفيما يلي نعرض لكم أبرز ما بحث عنه السعوديون في 2019.

ترند 2019.. "مافيا ووردة" في قائمة أكثر 10 كلمات بحثًا بمصر

1- بوابة المستقبل.

2- جدارة.

3- كتبي.

4- مباريات الدوري السعودي.

5- كأس الخليج.

6-ياسر القحطاني.

7-اكتتاب أرامكو.

8- غصون في الوحل.

9-المنتخب السعودي.

10-يوم الطفل.

