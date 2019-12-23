دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وحدة العلاقات العامة والإعلام، ووحدة التقنية، ومجلة أضواء؛ بمعهد الحرم المكي الشريف، وذلك بحضور فضيلة مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي بن حامد النافعي وفضيلة مدير إدارة خدمات المدرسين الشيخ عبدالمحسن بن سعدالله الغامدي.

وأطلع أيضًا على التجهيزات المقدمة من إدارة معهد الحرم المكي للطلاب وما تم تهيئته لهم من سبل لأداء الاختبارات بطمأنينة وارتياح ، بالإضافة إلى أحدث التقنيات المقدمة للطلاب في المعهد، وأيضًا اطلع على مقررات قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

مدير الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ علي بن حامد النافعي وفضيلة مدير إدارة خدمات المدرسين الشيخ عبدالمحسن بن سعدالله الغامدي.وأطلع أيضًا على التجهيزات المقدمة من إدارة معهد الحرم المكي للطلاب وما تم تهيئته لهم من سبل لأداء الاختبارات بطمأنينة وارتياح ، بالإضافة إلى أحدث التقنيات المقدمة للطلاب في المعهد، وأيضًا اطلع على مقررات قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السديس يدشن مجلة الأضواء بالحرم المكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.