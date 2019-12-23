المركز الروسي يستقبل عام الثقافة باحتفالية فنية بالقاهرة

نظم المركز الثقافى الروسي برئاسة اليكسي تيفانيان احتفالية فنية في إطار التحضير لعام الثقافة المصرية الروسية عام 2020ضم برنامج الاحتفالية فقرات متنوعة غنائية وموسيقية لعازف الاكورديون الروسي العالمي سفياتسلاف شيرشيكوف واستعراضات للمغنية مارتا سريبريكوفا.

وقدم النجمين في زيارتهما الاولي لمصر امسية موسيقية ابهرت الحضور الغفير الذي امتلأ به مسرح تشايكوفسكي حيث استمتع بأغاني التراث والفلكلور الروسي الشعبي واشاد المايسترو

سليم سحاب بالمستوى الفني الرفيع للنجميين الروسيين.وطالب بتنظيم احتفالية لهما على مسرح دار الأوبرا المصرية، وأكد الفنان سفياتسلاف شيرشيكوف سعادته بالعزف امام الجمهور المصري الذواق للفنون وتجاوبه في حفلتي الاسكندرية والقاهرة، وكان النجميين قد نزلا من علي خشبة المسرح إلي الجمهور لدعوته للمشاركة فى الغناء والرقص.في حين أكدت المغنية مارتا سريبريكوفا: أنه إذا كانت هذه زيارتي الأولي إلي مصر إلي أنه سوف يكون من دواعي سروري العودة والغناء أمام الجمهور المصري الرائع، كما أنه أسعدنى الحضور الكبير للجالية الروسية المقيمة فى مصر.وفى الختام قام الكيسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي بتكريم الفنانين مارتا وسفياتسلاف بمنح كل منهما شهادة تقدير مؤكدا أن نجاح الاحتفالية يدعو للتفاؤل بنجاح تنظيم عام الثقافة المصرية الروسية عام 2020خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الجماهير المصرية.