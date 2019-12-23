الاتفاق على تبادل السجناء بين أوكرانيا والانفصاليين قبل نهاية العام

أعلن مندوب روسيا في مباحثات مينسك بوريس غريزلوف، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا اتفقا على تبادل مشروط للسجناء قبل نهاية العام الجاري.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن هذا القرار يأتي بعد قمة باريس التي عُقِدَت في التاسع من ديسمبر الجاري واتفق فيها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي

على وقف إطلاق النار في شرق أوكرانيا، لكنهما لم يتوصلا لتحقيق طفرة يمكن أن تسهم في إنهاء هذه الأزمة.وأضافت الشبكة أن زيلينسكي رحب بقرار تبادل السجناء المقترح، معتبرا إياه إنجازاً رئيسياً للمفاوضات. كما قال إنه يتوقع الإفراج عن كافة السجناء الأوكرانيين البالغ عددهم 72 سجينا قبل انتهاء 2019.وأشارت الشبكة إلى أن المسئولين الأوكرانيين والانفصاليين كانوا قد فشلوا الأسبوع الماضي في التوصل إلى الشروط التي سيتم بموجبها تبادل السجناء، إلا أنهم نجحوا في تحديدها خلال مفاوضات محادثة هاتفية جماعية "فيديو كونفرنس" عقدت اليوم.يذكر أن الاشتباكات بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية اندلعت في شرق أوكرانيا منذ عام 2014، وذلك بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، مما أودى بحياة أكثر من 14 ألف شخص.