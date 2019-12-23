موقع روسي يوصي بالاسترخاء على شواطئ البحر الأحمر

تحت هذا العنوان ذكر موقع ابسولوتف الروسي أن مصر الآن تنتظر ممثلون من روسيا مرة أخرى لإجراء فحص جديد.

واشارت إلى أن السلطات المصرية اعربت عن ثقتها في أن تفتيش المتخصصين الروس سيكون الأخير وأن روسيا ستفتح مصر بالكامل أمام سياحها.

وقال ممثل وزارة النقل المصرية إنه تم في المطار إزالة جميع العيوب التي تتعلق بنقاط التفتيش. كما أشار إلى أنه تم إرسال دعوة للمفتشين من روسيا لإجراء تفتيش نهائي في يناير من العام المقبل.

واوضح أن مصر تنتظر إذنًا من روسيا للقيام برحلات منتظمة منتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ في ربيع

عام 2020.ولفت إلى أنه في نوفمبر من هذا العام ، أجلت السلطات الروسية مرة أخرى استئناف الرحلات الجوية من المطارات الروسية إلى منتجعات مصر.وأضاف أن ذلك كان بمثابة الصدمة للسياح من منظمي الرحلات السياحية ووكالات السفر وشركات الطيران ، الذين ينتظرون منذ فترة طويلة افتتاح المنتجعات المصرية.واوضح أنه رغم ذلك في رأس السنة الجديدة ، يمكنك الاسترخاء في مصر.

وأشار الى انه عشية العام الجديد والإجازات الشتوية ، يهتم الكثير من السياح من روسيا بفرصة

الاسترخاء القانوني في مصر. اتضح أن هناك مثل هذه الفرصة. يمكن للسياح الروس أن يطيروا إلى مصر عبر القاهرة ، وقد تم التوقيع على هذا الطلب من قبل رئيس روسياواضاف أن السفر الجوي لمصر سيكون أقل تكلفة إلى حد ما، ولكن هناك فرصة للاسترخاء في منتجعات مصر.

وتابع أنه يمكن للسياح معرفة هذه الجولات في الوكالات. على سبيل المثال ، هناك مثل هذه الجولات الاقتصادية إلى مصر لمدة أسبوعين ، والتي تشمل الطيران والإقامة في الفنادق 4 نجوم والوجبات. تكلفة هذه الجولة هي 94 ألف 645 روبل. يمكن تسجيل الوصول من 25 ديسمبر. إذا كانت هذه الجولة ممتعة ، فابحث عن وكالة ، وحجز مقاعدك عبر الإنترنت واسترخ في البحر الأحمر في عطلة رأس السنة.