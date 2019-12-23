ترمب: محاكمتي الأكثر إجحافا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن نانسي بيلوسي، تقود المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ الولايات المتحدة، في إشارة إلى قرار مجلس النواب، الذي يتهمه بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وكتب ترمب، على «تويتر»، أمس: «بيلوسي قدمت لنا المحاكمة الأكثر إجحافا في تاريخ أميركا، وفي تاريخ الكونجرس»، مضيفا: «هي الآن تصرخ من أجل تطبيق العدالة في مجلس الشيوخ».

وبينما تقود بيلوسي الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الذي أصدر قرار إدانة ترمب، فإن الجمهوريين يسيطرون على أغلبية مجلس الشيوخ. وقال ترمب: «بيلوسي انتهكت كل القوانين، خلال ما كانت تقوم به»، مضيفا: «لقد أضاعت الكونجرس مرة واحدة، وسوف تفعلها ثانية».

قرار صعب

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من غير المرجح أن يوافق مجلس الشيوخ على إجراءات عزل ترمب، التي من المقرر أن يبدأ التحقيق فيها بعد ما أرسلها له مجلس النواب، الذي أدان ترمب في محاكمته، لأن الجمهوريين يمثلون أغلبية في هذا المجلس.

وتحتاج إدانة ترمب في الكونجرس، إلى موافقة كل الديمقراطيين و20 سيناتورا من الجمهوريين، حتى تتحقق أغلبية الثلثين.

ويتهم الديموقراطيون ترمب بأنه جمد مساعدة عسكرية لحكومة كييف بهدف إجبار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على فتح تحقيق بشأن ما يقول إنه «قضايا فساد» تتعلق بنائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2020.