كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية: خلو ٣ دول إفريقية من تفشي شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، بياناً، أكدت فيه على أن كلاً من كينيا وموزمبيق والنيجر تمكنت من السيطرة على تفشي مرض شلل الأطفال، على مدار العامين السابقين، وأصبحت خالية من شلل الأطفال.

وقال منسق فريق الاستجابة السريعة لتفشي شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية، الدكتور مودجيروم ندوتابي: "يعد إنهاء تفشي المرض في البلدان الثلاثة، دليلاً على أن أنشطة الاستجابة إلى جانب حملات التحصين عالية الجودة ومراقبة الأمراض اليقظة يمكن أن توقف الفاشيات المتبقية في المنطقة".

وأضاف الدكتور ندوتابي: "لقد حفزنا هذا الإنجاز بشدة وعقدنا العزم على بذل جهودنا في سبيل القضاء على جميع أنواع شلل الأطفال من القارة، وإنه دليل على التزام الحكومات ومنظمة الصحة العالمية وشركائنا، بضمان أن تعيش الأجيال القادمة خالية من هذا الفيروس الموهن".