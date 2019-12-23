كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيادة التعاون بين قطر وإسرائيل.. إعلان صريح لوجود الدولة الصهيونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل تميم بين حمد دعم إسرائيل، حيث أصبحت الدوحة الأكثر وضوحاً في العمل بشكل وثيق خلال الأشهر الماضية مع الحكومة الصهيونية.

حيث تتنوع أوجه الدعم بين قطر وإسرائيل عبر تبادل الزيارات ومشاركة رياضيين في البطولات العالمية التي تقام في الدوحة ومن ضمنها بطولة العالم لألعاب القوى، كما شارك وفد طبي إسرائيلي في أحد المؤتمرات الطبية في الدوحة.

من جانبه، صرح السياسي الإسرائيلي "رابي مارك"، إن هناك ارتفاعاً في أوجه التعاون بين قطر وإسرائيل في دعم صريح لتواجد الدولة الصهيونية.

وأضاف السياسي الإسرائيلي أن النظام القطري دأب خلال السنوات الماضية على إرسال أموال إلى الفلسطينيين في قطاع غزة بموافقة ومباركة الاحتلال الإسرائيلي من أجل تعزيز الانقسام بين الفلسطينيين.

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وتستعد قطر لتوزيع المزيد من الأموال للمستفيدين من الـ100 دولار والموجودة في خزينة قطاع غزة، وهي بقيمة 10 ملايين دولار تم إدخالها مع محمد العمادي السفير للقطاع الشهر الماضي والبالغ عددها نحو 100 ألف أسرة فقيرة.

وخلال الفترات الماضية قام النظام بتوزيع 90 مليون دولار على ست دفعات شهرية قيمة كل منها 15 مليون دولار، وفقاً لسلطات القطاع، وذلك أساساً لتغطية رواتب الموظّفين الذين يعملون تحت إدارة حركة حماس التي تسيطر على القطاع المحاصر. وقال مصدر حكومي في غزة: إنّ مبعوث قطر في غزة "محمد العمادي" جلب الأموال إلى قطاع غزة عبر إسرائيل.

علي صعيد آخر، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن التعاون العسكري بين تل أبيب والدوحة حيث استوردت وزارة الدفاع من إسرائيل قطع غيار معدات لسلاح المشاة وأجهزة رؤية ليلية بـ50 مليون دولار . وتستحوذ الدوحة على 75% من تصدير إسرائيل للمعدات والآلات العسكرية والذخيرة كما استوردت الدوحة من تل أبيب رافعات وجرارات بـ 300 مليون دولار خلال عام 2016، كما دفعت قطر 200 مليون دولار لحكومة إسرائيل لبناء جدار خرسانى على حدود قطاع غزة لحماية المستوطنات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.