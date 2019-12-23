نيجيريا: مقتل 6 جنود في هجوم لـ"بوكوحرام"

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، مقتل 6 جنود في كمين نصبه إرهابيون ينتمون لحركة بوكو حرام في شمالي شرق نيجيريا.

وشن مسلحون هجوما على قافلة عسكرية نيجيرية خارج قرية تونجوشي التي تبعد 22 كيلومتراً عن ميديجوري، كبر مدن ولاية بورنو.

وقال مصدر أمني نيجيري: "أصيبت مركبة بقذيفة آر بي جي ما أدى إلى مقتل 6 جنود كانوا على متنها".

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وأشار مصدر آخر إلى مقتل 3 إرهابين في الاشتباك الذي اندلع مع الجنود عقب الكمين.

وتم استهداف تونجوشي والمنطقة المحيطة بها مرات عدة من قِبل تنظيم داعش في أفريقيا الغربية وحركة بوكو حرام المنافسة لها.

يشار إلى أنه قُتل أكثر من 27 ألف شخص منذ بدء ظهور حكرة بوكوحرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا عام 2009، فيما لا يزال 1.8 مليون شخص غير قادرين على العودة إلى بيوتهم.

وامتدّ النزاع إلى الدول المجاورة، النيجر وتشاد والكاميرون؛ ما أدى إلى أزمة إنسانية في منطقة بحيرة تشاد.