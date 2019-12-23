رئيس الوزراء التونسي: معيار اختيار الوزراء سيكون الكفاءة والنزاهة فقط

تعهد رئيس الوزراء التونسي المكلف،

بتشكيل حكومة من الكفاءات مستقلة عن الأحزاب السياسية.

وقال إنه يعول على الإحساس الوطني عند الأحزاب، وأن يكون قرارهم فوق كل الاعتبارات الحزبية.

وأوضح "الجملي"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن معيار اختيار الوزراء سيكون الكفاءة والنزاهة فقط.

ويذكر أن أشارت بعض التسريبات إلى أن حكومة الجملي قد تتضمن عددا من الوزراء السابقين.

وكان قد تم التوصل إلى اتفاق بين أحزاب النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب بشأن تكوين الحكومة.

وعقدت جلسة مشاورات جمعت الجملي مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس، ومحمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، بحثوا فيها محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها.