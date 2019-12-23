كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء التونسي: معيار اختيار الوزراء سيكون الكفاءة والنزاهة فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "الجملي"، خلال تصريحاته، مساء الاثنين، أن معيار اختيار الوزراء سيكون الكفاءة والنزاهة فقط.
وقال إنه يعول على الإحساس الوطني عند الأحزاب، وأن يكون قرارهم فوق كل الاعتبارات الحزبية.
ويذكر أن أشارت بعض التسريبات إلى أن حكومة الجملي قد تتضمن عددا من الوزراء السابقين.
وكان قد تم التوصل إلى اتفاق بين أحزاب النهضة وتحيا تونس والتيار الديمقراطي وحركة الشعب بشأن تكوين الحكومة.
وعقدت جلسة مشاورات جمعت الجملي مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ويوسف الشاهد رئيس حركة تحيا تونس، ومحمد عبو الأمين العام للتيار الديمقراطي وزهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب، بحثوا فيها محتوى الميثاق السياسي للحكومة والمحاور الكبرى لبرنامجها.