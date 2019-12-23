الجيش الليبي يقتحم مواقع رماية لمليشيات الوفاق بطرابلس

اقتحمت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الاثنين، موقع الرماية التابع لمليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية في شارع السدرة بمنطقة صلاح الدين بضواحي طرابلس.

وقالت غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي إن مليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قامت بقصف عشوائي من منطقة مشروع الموز إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وشن سلاح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي سلسلة ضربات جوية تستهدف مليشيات حكومة الوفاق جنوب شرقي مدينة مسلاتة.

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وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أكد أن قوات الجيش رصدت طائرة مدنية من طراز بوينغ 747-412 نقلت أسلحة ومعدات عسكرية من إسطنبول إلى مطار مصراتة.

وحذر المسماري، شركات النقل الجوي من نقل الأسلحة باستخدام الطائرات المدنية، وأكد أن القوات الجوية تستهدف الطائرات التي تقوم بإدخال الأسلحة.

كما جدد الجيش الليبي المهلة التي منحها لمليشيات مصراتة للانسحاب من طرابلس وسرت إلى مدينتهم استجابة لشيوخ مصراتة وإعطاء فترة زمنية كافية لبذل جهودهم ومساعيهم لإقناع أبناء المدينة بالانسحاب من المليشيات التي تحارب الجيش الوطني في طرابلس.



وأوضح أنه لن يتعرض للعناصر المسلحة والقوات المغادرة التي ستنسحب من طرابلس وسرت طيلة فترة المهلة المحددة لهم.