اقترب من بلوغ المربع الذهبي.. الشباب السعودي يمطر الشرطة العراقي بسداسية في كأس محمد السادس

قطع نادي الشباب السعودي شوطا مهما نحو نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد انتصاره الكبير مساء اليوم الاثنين، بستة أهداف دون رد على ضيفه الشرطة العراقي، برسم ذهاب دور الربع.

وأنهى الشباب الشوط الأول متقدما بخماسية نظيفة، تناوب على توقيعها كل من الكولومبي دانيلو مورينو الذي أحرز ثلاثة أهداف “هاتريك” في الدقائق 6، و8، و44 على الترتيب، ثم البرازيلي سيباستيان دي فريتاس من ركلة جزاء في الدقيقة 19، والأرجنتيني كريستيان غوانكا عند الدقيقة 21.

وعاد دي فريتاس خلال الجولة الثانية للمباراة التي احتضنها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، لإحراز هدفه الشخصي الثاني في اللقاء والسادس لفريقه عند الدقيقة 72، لتنتهي المواجهة بانتصار الشباب بسداسية نظيفة، في انتظار لقاء الإياب يوم 20 يناير القادم.

يذكر أن المتأهل من هذه المباراة، سيكون منافسا لأولمبيك آسفي في المربع الذهبي، حال نجاح القرش المسفيوي في تخطي اتحاد جدة السعودي في دور الربع، علما أن مباراة الذهاب ستقام بالسعودية منتصف يناير المقبل، على أن تجرى مواجهة الإياب يوم 15 فبراير القادم.