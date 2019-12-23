اصابة ثلاثة اشخاص واعتقال 13 اخرين بنزاع عشائري في ميسان

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن ثلاثة اشخاص اصيبوا وتم اعتقال 13 اخرين بنزاع عشائري في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع في محافظة ميسان، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ما ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح متفاوتة".

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واضاف المصدر ان "القوات الامنية تدخلت واعتقلت 13 من طرفي النزاع"، مشيرا الى انه تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

يذكر أن المحافظات العراقية تشهد بين فترة واخرى نزاعات عشائرية، فيما تتطور في بعض الحالات الى المواجهة المسلحة، بحسب مصادر امنية.