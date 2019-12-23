أمر قضائي بضبط مرشح رئاسي بساحل العاج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت 4 مصادر حكومية في ساحل العاج، اليوم الإثنين، إن السلطات أصدرت أمرا قضائيا بضبط جيوم سورو زعيم المتمردين السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك قبيل عودته إلى البلاد بعد غياب زاد على 6 أشهر.



وقال ألان لوبونيون مستشار المرشح إن سورو غير وجهة طائرته الخاصة المقبلة من باريس إلى ساحل العاج باتجاه غانا "لأسباب أمنية"، مضيفاً أن سورو لا علم لديه بصدور أمر ضبطه.



ولم تذكر المصادر تفاصيل عن اتهامات معينة يواجهها سورو، وقال متحدث باسم الشرطة إنه لا يعلم بأمر الضبط.

وقاد سورو (47 عاما) المتمردين الذين حاولوا الإطاحة بالرئيس السابق لوران باجبو عام 2002 قبل تولي الحسن واتارا الرئاسة أثناء حرب أهلية لم تدم طويلا بعد خلاف على نتائج الانتخابات عام 2010.