اتفاق بين كييف والانفصاليين على تبادل الأسرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتفقت سلطات كييف والانفصاليون المقربون من روسيا في شرق البلاد، الاثنين، على تبادل للأسرى قبل نهاية 2019، وهو أحد إجراءات خفض التصعيد التي انبثقت عن قمة باريس للسلام.



وأعلنت داركا أوليفر المتحدثة باسم مفاوضي كييف: "توصلنا إلى اتفاق لتبادل الأسرى قبل نهاية العام، كما سبق أن أعلن في نتائج قمة (النورمندي) بباريس". وضمت القمة روسيا وأوكرانيا وفرنسا وألمانيا.

وأكد الممثل الروسي بوريس جريزلوف وكذلك الانفصاليون الخبر للوكالات الروسية، وتم التوصل إلى الاتفاق خلال مؤتمر ثلاثي عبر الفيديو بين الأطراف الثلاثة.

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وخلف النزاع أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

وأسفرت اتفاقات مينسك للسلام في 2015 عن تراجع كبير للعنف، لكن التسوية السياسية للنزاع لازالت متعثرة.

وتبادلت موسكو وكييف في سبتمبر/أيلول الماضي عدداً كبيراً من الأسرى، في أول مؤشر انفراج بين الجارين منذ 2014.