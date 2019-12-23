أعلن وزير ​السياحة​ والتراث الثقافي ال​ايران​ي علي أصغر مؤنسان عن "تحقيق نحو 70 بالمئة من مستهدف جذب السياحة الأجنبية الوافدة خلال ​السنة​ الإيرانية الجارية"، مشيراً إلى أن "ايران استقبلت 7 ملايين سائح أجنبي في الشهور التسعة الأولى من السنة الإيرانية الجارية، من إجمالي مستهدف 10 ملايين سائح أجنبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة الايراني: تحقيق نحو 70 بالمئة من مستهدف جذب السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.