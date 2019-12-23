سفير الكويت بأنقرة: نأسف لعرقلة روسيا والصين إيصال المساعدات إلى سوريا

أعرب السفير الكويتي لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي عن أسفه من "عرقلة روسيا والصين، لمشروع بمجلس الأمن، حول إيصال المساعدات الإنسانية لسوريا"، مشيراً إلى أن "استخدام البلدين، لحق النقض "الفيتو" الذي يتمتعان به في المجلس للحيلولة دون صدور القرار، سيؤثر سلبا على الكثير من الناس".
ولفت إلى أن "قرار البلدين لم يلق ترحيبا من قبل العديد من الدول وعلى رأسها الكويت"، معربا عن أسفه الكبير من ذلك، مشيراً إلى أن "الكويت تدعم جهود مجلس الأمن لتجديد الآلية المزمع انتهائها نهاية العام الحالي"، مؤكداً "استمرار الكويت في تقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية، للعائلات السورية المحتاجة".
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