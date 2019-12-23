سفير الكويت بأنقرة: نأسف لعرقلة روسيا والصين إيصال المساعدات إلى سوريا

أعرب السفير ​الكويت​ي لدى ​أنقرة​، غسان يوسف الزواوي عن أسفه من "عرقلة ​روسيا​ و​الصين​، لمشروع ب​مجلس الأمن​، حول إيصال المساعدات الإنسانية ل​سوريا​"، مشيراً إلى أن "استخدام البلدين، ل​حق النقض​ "الفيتو" الذي يتمتعان به في المجلس للحيلولة دون صدور القرار، سيؤثر سلبا على الكثير من الناس".

ولفت إلى أن "قرار البلدين لم يلق ترحيبا من قبل العديد من الدول وعلى رأسها الكويت"، معربا عن أسفه الكبير من ذلك، مشيراً إلى أن "الكويت تدعم جهود مجلس الأمن لتجديد الآلية المزمع انتهائها نهاية العام الحالي"، مؤكداً "استمرار الكويت في تقديم مختلف أنواع المساعدات الإنسانية، للعائلات السورية المحتاجة".