قالن بحث مع مستشار الأمن القومي الأميركي الوضع الامني في سوريا

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، قضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا.
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