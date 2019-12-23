قديروف: الشيشان مستعدة لمساعدة ليبيا في محاربة الإرهاب

أعلن رئيس جمهورية ​الشيشان​ الروسية ​رمضان قديروف​ عن "استعداد ​الجمهورية​ لمساعدة ​ليبيا​ في محاربة ​الإرهاب​"، مشيراً إلى أن "الجانب الليبي طلب منا المساعدة في محاربة الإرهاب و​التطرف​ وفرض النظام العام".

وأكد "أننا مستعدون للمشاركة في ذلك وتقديم الخبرات والمساعدة قدر الإمكان ولدعم أي مبادرات للسلام والازدهار في ليبيا"، مشيراً إلى أن "مهمتنا الرئيسية هي أن ينتهي قتل إخواننا وأخواتنا ووقف القتال. ولذلك ندعو الجميع، وخاصة ​العالم الإسلامي​ والعربي و​تركيا​ وغيرها من الدول، لسماع ​صوت الشعب​ الليبي. وإذا كان بإمكاننا المشاركة، وإذا كان بمقدورنا أن نأتي بأي فائدة، فإننا مستعدون للعمل ليلا ونهارا من أجل ذلك".