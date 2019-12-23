مسؤول تركي: قرار القضاء السعودي بقضية مقتل خاشقجي غير مرض

اعتبر متحدث ​حزب العدالة والتنمية​ التركي ​عمر جليك​ أن "قرار ​القضاء​ السعودي حول قضية مقتل الصحافي ​جمال خاشقجي​ غير مرض ويؤكد أن مخاوف ​تركيا​ كانت محقة"، داعياً إلى "الشفافية في تحقيقات مقتل خاشقجي وإقامة قضاء محترم و بضرورة عقد ​محكمة​ بمعايير محكمة عليا في ​إسطنبول​ تحت إشراف المؤسسات الدولية".

ولفت إلى "أننا كنا نأمل أن يلبي قرار القضاء السعودي حول مقتل خاشقجي العبارات الواردة في ​تقرير​ ​الأمم المتحدة​"، مشدداً على أن "قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوفنا كانت محقة".