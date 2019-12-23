مسؤول تركي: قرار القضاء السعودي بقضية مقتل خاشقجي غير مرض

اعتبر متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك أن "قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوف تركيا كانت محقة"، داعياً إلى "الشفافية في تحقيقات مقتل خاشقجي وإقامة قضاء محترم و بضرورة عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت إشراف المؤسسات الدولية".
ولفت إلى "أننا كنا نأمل أن يلبي قرار القضاء السعودي حول مقتل خاشقجي العبارات الواردة في تقرير الأمم المتحدة"، مشدداً على أن "قرار القضاء السعودي حول قضية مقتل خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوفنا كانت محقة".
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