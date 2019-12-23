وزير الدفاع الإيراني: لا حل عسكريا لقضية اليمن وصمود شعبه أحبط مزاعم حكام الرياض

أكّد وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد ​أمير حاتمي​، أنّ "مقاومة أبناء الشعب ​اليمن​ي وصمودهم، أحبط مزاعم حكام ​الرياض​ الّذين كانوا يعتمدون على أسلحتهم المتطوّرة".

ولفت لدى استقباله السفير اليمني الجديد في ​طهران​ ابراهيم محمد الديلمي، إلى "العلاقات التاريخيّة بين البلدين الّتي تمتدّ جذورها إلى مرحلة ما قبل ​الإسلام​، واستمرّت عقب ذلك انطلاقًا من القواسم الدينيّة المشتركة"، معربًا عن تقديره لـ"كفاح الشعب اليمني ضدّ العملاء وجماعتي "​القاعدة​" و"داعش" الإرهابيتين وداعميهم الإقليميّين".

وركّز حاتمي على أنّ "لا حلّ عسكريًّا للقضية اليمنية"، موضحًا أنّ "تسوية الأزمة في اليمن رهن بالحوار والتشاور بين جميع الجهات السياسيّة في هذا البلد"، مشدّدًا على أنّ "اليمن هو ملك لجميع اليمنيين، وأنّ الحوار اليمني- اليمني في أجواء هادئة وبمشاركة جميع الأحزاب والفصائل والتيارات السياسيّة والاجتماعيّة هو السبيل العملي لتسوية المشاكل المعقّدة في هذا البلد".