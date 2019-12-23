الجيش السوري يسيطر على بلدة جرجناز أكبر معاقل جبهة النصرة بريف إدلب الشرقي

سيطر ​الجيش السوري​ على بلدة جرجناز أكبر معاقل ​جبهة النصرة​ ب​ريف إدلب​ الشرقي. وبذلك تصبح القوات السورية على بعد 8 كم من الجهة الشرقية لمدينة معرة النعمان الاستراتيجية الواقعة على الأوتوستراد الدولي دمشق _حلب، وتعتبر (معرة النعمان) أكبر مدن إدلب.

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