مصادر القوات للـ"lbci": لم نسمي نواف سلام لأن الحريري لم يسميه

اعلنت مصادر مقربة من حزب "القوات اللبنانية"، "احترام موقف رئيس الـ"حزب ​التقدمي الاشتراكي​" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ من ناحية تسمية ​نواف سلام​ خلال ​الاستشارات النيابية​"، مشيرةً الى انه "للقوات موقفها ايضاً من هذا الامر، اذ تعتبر ان رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لم يسمي سلام، والاخير لم يطرح نفسه كمرشح لانه يعتبر ان مدخل التكليف هو الحريري، فلا يمكن للقوات ان تسميه"، مؤكدة ان "المسألة دستورية ويتم التعاطي معها من جوانبها الميثاقية وليست مسألة تسجيل مواقف".

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