هاشم: عنوان المرحلة هو حكومة طوارئ إنقاذية وسنعمل على تسهيل مهمة دياب تحت هذا العنوان

شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، "أنّنا أعلنّا بشكل واضح أنّ عنوان المرحلة يجب أن يكون حكومة طوارئ إنقاذيّة، ونحن سنعمل على تسهيل مهمّة رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ تحت هذا العنوان".

وعن تمسّك رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ بحقيبة المالية، لفت في تصرح تلفزيوني، إلى أنّ "هذا الموضوع خارج النقاش حاليًّا، وعندما نصل إلى النقاش النهائي، فكلّ الأمور مفتوحة على النقاش الموضوعي والواقعي الّذي يحفظ التوازن".