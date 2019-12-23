شدّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، "أنّنا أعلنّا بشكل واضح أنّ عنوان المرحلة يجب أن يكون حكومة طوارئ إنقاذيّة، ونحن سنعمل على تسهيل مهمّة رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب تحت هذا العنوان".
وعن تمسّك رئيس مجلس النواب نبيه بري بحقيبة المالية، لفت في تصرح تلفزيوني، إلى أنّ "هذا الموضوع خارج النقاش حاليًّا، وعندما نصل إلى النقاش النهائي، فكلّ الأمور مفتوحة على النقاش الموضوعي والواقعي الّذي يحفظ التوازن".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: عنوان المرحلة هو حكومة طوارئ إنقاذية وسنعمل على تسهيل مهمة دياب تحت هذا العنوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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