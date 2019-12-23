حرب: أهل السلطة سرقوا بفسادهم بهجة الاعياد

لفت النائب السابق ​بطرس حرب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن "أهل ​السلطة​ سرقوا بفسادهم بهجة الاعياد وحوّلوها من أعيادٍ للمحبة والفرح إلى مناسبات حزن وخوف على لقمة العيش ،إلّا أننا شعب رجاء وايمان لايستسلم لليأس ،وسنصلّي ونعمل ليبقى ​عيد الميلاد​ عيد سلام وأمل بغدٍ أفضل ولتكون ​السنة​ المقبلة ​الجديدة​ سنة خير وبحبوحة وطمأنينة".

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