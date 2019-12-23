كشفت معلومات "​الثنائي الشيعي​" لقناة الـ"OTV"، أنّ "​حزب الله​" مسهّل لعمليّة تأليف ​الحكومة​ حتّى أقصى الحدود". وأوضحت مصادر مطّلعة أنّ "الحزب يعمل على محاولات إشراك "​تيار المستقبل​" في الحكومة المقبلة، وبالتالي إقناع رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ بتغيير رأيه".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: حزب الله مسهل لتأليف الحكومة ويعمل على محاولات إشراك "المستقبل" فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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